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Bekçilik sözlü sınavı giriş yerleri belli oldu! İşte Polis Akademisi sınav giriş belgesi

Polis Akademisi, bekçilik sözlü sınav giriş yerlerinin açıklandığı duyurdu. Yazılı sınavdan sonra fiziki yeterlilik sınavına giren ve başarılı olanlar adaylar mülakat sınavına alınacaktı. Bekçilik sözlü sınav giriş yerleri ve tarihi belli oldu. Peki, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

27.09.2019 10:40Bekçilik sözlü sınavı giriş yerleri belli oldu! İşte Polis Akademisi sınav giriş belgesi

Polis Akademisi tarafından açılan bekçilik alımı 1. dönemi adaylarının gireceği sözlü sınavın yerleri ve tarihi belli oldu. 1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında sözlü sınava girecek adaylar, sınav giriş belgesini e-devletten alabilecekler.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır.

SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILIR, HANGİ KONULAR VAR?

Sözlü mülakatta, başvuru yapan adaylar, tek tek komisyona alınmakta, sözlü mülakata tabi tutulmaktadır. Sözlü mülakatta adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilirler. 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Sözlü mülakatta adayların

Genel kültür durumu

Genel görünüş

Hal ve tavırları

Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük

Mesleğe uygunluk

Teşkilata uygunluk

Sözlü iletişim becerisi

Kendini ifade edebilme

gibi yeterlilikleri ölçülür. Sözlü mülakatta başarılı olan adaylar yazılı sınava alınırlar. Bu sınav sonucundakesin kazanan ve yedek kazanan aday listeleri açıklanır.


Polis Akademisi, Gündem, Eğitim, Güncel

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