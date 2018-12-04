Bekçiye Ateş Açan Çarşaflı Erkek Kamerada

İstanbul Fatih
'te çarşaflı erkek şahsın mahalle bekçisine ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Atikali Mahallesi Kovacı Camii Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Çarşaf giymiş bir erkek, elindeki uzun namlulu silahla bekçiye ateş açtı. Açılan ateşe bekçi de karşılık verince şahıs olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Öte yandan, olay da anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)
04 Aralık 2018 Salı 16:21