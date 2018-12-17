Bekder Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bayburt
Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) tarafından verilen 'BEKDER 8. Onur Ödülleri', düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes
Akar, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Pehlivan, yaptığı konuşmada, kadim şehir Bayburt'a çeşitli alanlarda bilgi ve birikimleriyle hizmet eden kişilere bir vefa örneği olarak BEKDER tarafından gerçekleştirilen bu törenin çok anlamlı olduğunu söyledi.
Böylesi bir organizasyona katılmanın kendisi için de mutluluk verici olduğunu belirten Pehlivan, "Hangi işi yapıyorsanız yapın en büyük miras geride güzel hatıralar, güzel eserler bırakmak olsa gerek. Bu programı geleneksel hale getirip bu yıl 8'incisini düzenleyen BEKDER'e çok teşekkür ediyorum. Bayburt gibi kadim bir şehirde böyle güzel faaliyetler şehrimize gerçekten yakışıyor." dedi.
BEKDER Başkanı Mete Emir de yaptığı konuşmada, BEKDER Onur Ödülleri'nin bir anı, bir günü, bir yılı ya da hayatın bir dönemini kapsamadığını ifade ederek, "Onur ödülleri bütün bir yaşamı ödüllendiriyor. Yani bütün bir yaşamı boyunca fayda üretmiş, değer üretmiş, kıymet üretmiş insanları ödüllendiriyor. Bunu yaparken de kendisine bir tane referans noktası alıyor. O da vefa duygusunun kendisi." diye konuştu.
BEKDER Onur Kurulu Başkanı Kenan Yavuz
ise BEKDER tarafından ahde vefa örneği ve marifet iltifata tabidir düsturundan hareketle verilen ödüllerin gelecek yıllarda da Bayburt özelinden başlayıp Bayburt'a ve ülkeye hizmet eden insanların ödüllendirilmeye devam edileceğini kaydetti.
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'un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin Bayburt adına kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Yavuz, konuşmasında şunları kaydetti:
"İnşallah önümüzdeki dönemde gerek valiliğimizin gerekse belediyemizin destekleri, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak işbirlikleriyle çok önemli, etkin ve uluslararası kültürel organizasyonların yapılacağına inanıyoruz. Bayburt'u kadim kimliği ile buluşturacak projeleri hayata geçirmeliyiz. Geçtiğimiz dönemlerde önemli atılımlar oldu ama daha yapılacak çok şey var. Özellikle kadim kentin tarihi dokusunu yeniden kazanmak ve kazandırmak, gelecek kuşaklara kazandırmak zorundayız."
Konuşmaların ardından BEKDER 8. Onur Ödülleri'ne layık görülen Fehim Sayıner, Prof. Dr. Necip Alp, İçişleri eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney
ve Uluslararası boks hakemi Yaşar Çınar
'a ödülleri protokol üyelerince verildi.
Ödül töreni, Kenan Yavuz Kültürevi'nin katkılarıyla hazırlanan "Çoruh Türkü Söyle Bayburt'a" klip tanıtımının ardından Oğuz Aksaç
konseri ile sona erdi.
Hamza Pehlivan,Bayburt
Kaynak: AA