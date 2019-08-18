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Bekilli'de 'Kolpa' rüzgarı esti

Bekilli'de 'Kolpa' rüzgarı estiDENİZLİ - Ünlü rock müzik grubu Kolpa Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alarak hayranları ile bir araya geldi.

18.08.2019 12:03
Bekilli'de 'Kolpa' rüzgarı esti
Bekilli'de 'Kolpa' rüzgarı esti
DENİZLİ - Ünlü rock müzik grubu Kolpa Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alarak hayranları ile bir araya geldi.
Bekilli ilçesinde gerçekleştirilen festivalde sahne alan Kolpa, söylediği şarkılar ile konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere Bekilli ile birlikte çevre ilçelerden de yoğun bir katılım oldu. Binlerce kişinin katıldığı konserde Kolpa'nın seslendirdiği 'Böyle Ayrılık Olmaz, Yıldızların Altında ve Gurur Benim Neyime' şarkılarda coşku tavan yaptı.
Konserin sonunda ise Kolpa gurubunun solisti Barış Yurtçu'ya plaket taktim edildi.
Bekilli'de 'Kolpa' rüzgarı esti

Denizli, Bekilli, Yerel

Kaynak: İHA

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