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Bekilli'de müftülük çalışanları, 25 kişinin bakkala olan 11 bin liralık borcunu ödedi

Bekilli İlçe Müftlüğü çalışanları, ilçede bulunan 25 kişinin birikmiş bakkal borçlarını karşıladı.

Bekilli'de müftülük çalışanları, 25 kişinin bakkala olan 11 bin liralık borcunu ödedi
02.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:28
Bekilli İlçe Müftlüğü çalışanları, ilçede bulunan 25 kişinin birikmiş bakkal borçlarını karşıladı.

İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin her zaman yanında olmayı misyon edindiklerini, bu zor zamanlarda da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını ifade etti.
Müftülük bünyesindeki 22 çalışanla birlikte bakkala en az 3 aydır borcunu ödeyemeyen 25 vatandaşı tespit ederek toplamda 11 bin lira borcu kapattıklarını aktaran Yaşar, "Başlattığımız bu çalışma, imkanlarımız nispetinde süreç boyunca devam edecektir. Ayrıca ilçemiz genelinde belirlenen 65 yaş ve üstü ya da kronik rahatsızlığı olan 3 ailemize toplamda bin 500 lira yardım ve 2 aileye de toplam bin 120 liralık gıda paketi yardımı yapılmıştır." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muhammed Yusuf, Müftülük, Bekilli, Güncel, Haber

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