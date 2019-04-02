Bekir Aksun Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun oldu. MHP adayı Bekir Aksun, Erzincan belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Erzincan belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun ile ilgili seçim sonuçları ve Erzincan belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Erzincan belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Erzincan aday yarışı ve Erzincan seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Erzincan Seçim Bilgileri

Erzincan belediyesi için toplam sandık sayısının 295 olduğu belirlendi.

Erzincan belediyesi için açılan sandık sayısının ise 295 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Erzincan belediyesi için katılım oranının ise % 85,95 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Erzincan toplam seçmen sayısının ise 90.566 olduğu belirlendi.

Erzincan belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.843 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Erzincan belediye başkan adayı olarak gösterilen Bekir Aksun, Erzincan yarışında % 42,36 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Bekir Aksun toplamda 32.036 adet oy sayısına ulaştı.

Bekir Aksun Kimdir?

Bekir Aksun, 1967 yılında Erzincan'ın Uzümlü ilçesinde çiftçi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Uzümlü'de lisans eğitimini ise Atatürk Universitesi Eğitim Bilimleri Yüksekokulu ve Anadolu Universitesi İktisat bölümünü bitirerek tamamladı.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 17 yıl Erzincan'ın çeşitli okullarında öğretmenlik yapan Aksun, 2006 yılında öğretmenlikten ayrılarak ticaret hayatına atıldı. 2007 yılından itibaren aktif siyasi hayatına başlayan Aksun, parti içi çeşitli görevlerde bulunduktan sonra MHP Erzincan İl Genel Meclis Uyeliği, İl Başkanlığı ve 24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Aksun evli ve 3 çocuk babası.

MHP Erzincan belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.