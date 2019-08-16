Bekir Çınar'ın 9. ölüm yıl dönümü! Bekir Çınar kimdir?

Adana Demirspor Başkanı olduğu sırada üzerine aldığı borçlar nedeniyle intihar eden Bekir Çınar'ın 9. ölüm yıl dönümü. Bekir Çınar hayatı, ölümü ve daha fazlası haberimizde…

BEKİR ÇINAR KİMDİR?

Adana Demirspor'un efsane başkanlarından Çınar, 2 Haziran 1969 tarihinde Yozgat'da dünyaya geldi. İş adamı, 2009´da Adana Demirspor Başkanı oldu ve bu görevi 1 yıl süreyle yürüttü.

KULÜP BORÇLARI NEDENİYLE İNTİHAR ETTİ

Başkanlık ettiği dönemde İtalya Serie A ekiplerinden Livorno ile düzenlediği hazırlık maçı ardından adından söz ettiren Bekir Çınar, kulüp taraftarlarıyla da yakın ilişki içindeydi. Başkan, kulübün tüm borçlarını üzerine alarak kulübün liglerden tamamen ihracını engelledi. Üzerine aldığı borçlar sebebiyle 16 Ağustos 2010 tarihinde oturduğu apartmanın yangın merdiveninde kendini mavi lacivertli iple asarak intihar etti.