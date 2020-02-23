Bekir Dede stüdyoda şarkı söyledi, klipte oynadı

MUĞLA'da yaşayan Bekir Tokaç (82), ailesinin önerisiyle stüdyo ortamında şarkı söyledi. Saç ve sakal tıraşı olduktan sonra takım elbisesini giyen Tokaç, stüdyoda 'Götür beni gittiğin yere' şarkısını seslendirdi. Şarkıya klip de çeken Tokaç, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Menteşe 'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Bekir Tokaç, oğlu Murat Tokaç'ın 'İleride bizlere hatıra kalması için stüdyoda şarkı söyler misin?' önerisini kabul etti. Türk Sanat Müziği'ne yatkınlığı olan işçi emeklisi Tokaç, 'Götür beni gittiğin yere' şarkısının sözlerini ezberledikten sonra saç ve sakal tıraşı olup, takım elbisesini giyerek kravatını taktı, stüdyoda şarkıyı seslendirdi. Mustafa Kara ve Karahan Kara'nın yönetmenliğini yaptığı şarkı için klip de çekildi. Bekir Tokaç'ın klibinde, sevgilileri, oğlu Murat Tokaç ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören Helin İşlek canlandırdı.

'SESLENDİRDİĞİM ŞARKIYI BUGÜNE KADAR HİÇ DİNLEMEMİŞTİM'

Bekir Tokaç, küçük yaşlardan bu yana müziğe karşı ilgisi olduğunu belirterek, "Kurs almadan bağlama çalmayı öğrendim. Aile arasında bazen saz çalıp, türkü söylerim. Oğlum hatıra kalması adına stüdyo ortamında şarkı söylemem için ricada bulundu. Bu yaştan sonra zor olacağını düşündüm. Söylediğim parça benim tarzım değildi. Seslendirdiğim şarkıyı bugüne kadar hiç dinlememiştim. Şarkının sözlerini çıkarttı ve yavaş yavaş ezberlemeye başladım. Bazı kısımlarını yanlış okuduğum söylendi. Kemancı arkadaşım beni dinledikten sonra beğendi. Stüdyoya giderek yüzümüzün akıyla şarkıyı seslendirdim. Bize yakışan bir de klip çekildi" dedi.

Albüm çıkartmak isteyip istemediği sorulan Tokaç, "Bu yaştan sonra benim için zor olur. Stüdyoda şarkı seslendirmek gibi hayalim olmadı. Denk gelen yerde sazımı çalıp, türkü söylerdim. Sosyal medyada klibimi izleyenler arayıp tebrik ediyor. Herkese güzel dilekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Birgül Tokaç (82) ise, eşinin şarkıyı başarılı bir şekilde seslendirdiğini ve performansını başarılı bulduğunu söyledi.