Bekir Ergün Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TOKAT ERBAA belediye başkan adayı olan Bekir Ergün isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TOKAT ERBAA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Bekir Ergün isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TOKAT ERBAA adayı Bekir Ergün kimdir? BTP TOKAT ERBAA adayı Bekir Ergün yüzde kaç oy aldı?

Bekir Ergün Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TOKAT ERBAA belediye başkan adayı olarak gösterilen Bekir Ergün ERBAA ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. ERBAA ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Bekir Ergün adlı BTP adayı toplamda 54 adet oy sayısına ulaştı.

TOKAT ERBAA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.