Bekir Karadaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı Bekir Karadaş oldu. Bağımsız adayı Bekir Karadaş, ANTALYA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ANTALYA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı Bekir Karadaş ile ilgili seçim sonuçları ve ANTALYA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı Bekir Karadaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ANTALYA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ANTALYA aday yarışı ve ANTALYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ANTALYA Seçim Bilgileri

ANTALYA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 5.437 olduğu belirlendi.

ANTALYA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 5.437 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ANTALYA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,22 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ANTALYA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.708.975 olduğu belirlendi.

ANTALYA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.456.341 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bekir Karadaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Bekir Karadaş, ANTALYA yarışında % 0,05 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Bekir Karadaş toplamda 759 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız ANTALYA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.