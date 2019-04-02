Bekir Uçar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP VAN MURADİYE belediye başkan adayı olan Bekir Uçar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. VAN MURADİYE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Bekir Uçar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP VAN MURADİYE adayı Bekir Uçar kimdir? BTP VAN MURADİYE adayı Bekir Uçar yüzde kaç oy aldı?

Bekir Uçar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP VAN MURADİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Bekir Uçar MURADİYE ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. MURADİYE ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Bekir Uçar adlı BTP adayı toplamda 57 adet oy sayısına ulaştı.

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