Bekir Uslucan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Bekir Uslucan oldu. BTP adayı Bekir Uslucan, SAMSUN büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? SAMSUN büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Bekir Uslucan ile ilgili seçim sonuçları ve SAMSUN büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Bekir Uslucan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte SAMSUN büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. SAMSUN aday yarışı ve SAMSUN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

SAMSUN Seçim Bilgileri

SAMSUN büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.486 olduğu belirlendi.

SAMSUN büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.486 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

SAMSUN büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

SAMSUN büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 971.700 olduğu belirlendi.

SAMSUN büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 838.085 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bekir Uslucan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Bekir Uslucan, SAMSUN yarışında % 1,68 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Bekir Uslucan toplamda 13.437 adet oy sayısına ulaştı.

Bekir Uslucan Kimdir?

Bekir Uslucan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP SAMSUN büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.