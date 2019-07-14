14.07.2019 13:07
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Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybettiSAMSUN - Samsun'da bir hastanede çalışan bir çocuk babası bir kişi uzun yıllar beklediği karaciğer nakli hayali gerçekleşti ancak hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti
SAMSUN - Samsun'da bir hastanede çalışan bir çocuk babası bir kişi uzun yıllar beklediği karaciğer nakli hayali gerçekleşti ancak hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasında görev yapan Adem Sancak (38), karaciğer nakli için uzun zamandır sıra bekledi. Adem Sancak'a müjdeli haber Erzurum'dan geldi. Erzurum'da hayatını kaybeden bir kişinin bağışlanan karaciğeri Samsun'a getirildi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Adem Cancak'a nakil yapıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Adem Sancak'tan acı haber verdi. Hayatını kaybeden Adem Sancak hastanede mesai arkadaşlarını ve yakınlarını gözyaşına boğdu. Adem Sancak'ın görev yaptığı hastanenin önüne getirilen tabutu burada helallik alındı ve dua yapıldı. Hastane önündeki törende konuşma yapan Başhekim Yardımcısı Dr. Sinan Demirkol, " Adem Sancak 2005 yılından beri birlikte çalıştığımız çalışkan, sevilen, sayılan, işini düzgün yapan, herkesin taktir ettiği bir arkadaşımızdı. Uzun süredir yaşadığı bir hastalık vardı. Karaciğer nakminden sonra bu acıyı bugün yaşıyoruz. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin diyorum va yakınlarına başsağılı diliyorum" dedi.
Hastanenin önünde düzenlenen canaze törenine, Başhekim Yardımcııları Dr. Sinan Demirkol, Bahadır Yazıcıoğlu. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şule Akçay, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Güven Akman, müdür yardımcıları, sendika temsilcileri, hastane çalışanları ve Sancak ailesi ve yakınları katıldı. Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Samsun, Genel

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