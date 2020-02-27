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Beklenen fırtına İstanbul'da etkili oluyor

İstanbul'da beklenen rüzgar gece saatlerinde Zeytinburnu Sahilinde etkili olmaya başladı.

27.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:01
'da beklenen rüzgar gece saatlerinde Sahilinde etkili olmaya başladı. Sahilde oluşan dalga boylarının 5 metreyi geçtiği ve saatteki hızının da 60 kilometreyi geçtiği görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde İstanbul ve çevresinde lodoslu ve yağmurlu havanın etkili olacağı duyurulmuştu. Gece saatlerinden sonrada rüzgar kendisini hissettirmeye başladı.
Zeytinburnu Sahilinde de rüzgardan dolayı dalga boyları yükseldi. Kuzeybatı yönünden esen rüzgarın saatteki hızı 64-71 kilometre arasında değişiyor. Rüzgarlı ve yağışlı havanın bugün için İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.
(Davut Has/İHA)
Beklenen fırtına İstanbul'da etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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