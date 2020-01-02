Beklenen fragman yayınladı "SIFIR BİR" filmi geliyor

Adana'daki hayatlarını geride bırakıp İzmir'e yerleşerek oto yıkamacı açan kahramanlarımız burada kendilerini tarafı olmadıkları bir savaşın içinde bulurlar. "Herkes sussa biz susmak" diyen Savaş ve Cihat, dönüşü olmayan bir yola doğru sürüklenirler.

Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği "SIFIR BİR" filminden merak edilen fragman yayınlandı. 10 Ocak'ta, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla vizyona girecek filmde Savaş Satış ve Onur Akbay'la birlikte Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın, minik oyuncu Hiro Hami ve Salih İnci rol alıyor.

Müziklerinde Esat Bargun ve Uğur Ateş imzası bulunan "SIFIR BİR" filminin senarist ya da senaristleri tıpkı dizide olduğu bu kez de sır olarak kalıyor ve alışılmışın aksine açıklanmıyor.

Vizyon için gün sayan "SIFIR BİR" filmi ekibi, hayranlarını daha fazla bekletmedi ve merakla beklenen fragmanı yeni yılın ilk gününde 01.01 tarihinde yayınladı. Fragman, sosyal medya gündemine ilk sıradan girdi.

Savaş, Cihat ve Azad; Adana'daki şiddetle dolu hayatlarını geride bırakıp İzmir'e gelerek oto yıkamacı açarlar. Gayrimeşru hayata geri dönmemeye ve ellerine silah almadan yaşamaya kararlıdırlar. Ancak isteseler de istemeseler de belki de kaderleri olan şiddetten kaçamazlar ve girmek istemedikleri bir savaşın tam ortasında bulurlar kendilerini. "Herkes sussa biz susmak" diyerek dönüşü olmayan bir yola doğru sürüklenmelerine mani olamazlar.