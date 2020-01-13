Haberler » Güncel » Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber

Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak

20 Ocak'tan itibaren İstanbul'u etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla beraber kara kış yüzünü gösterecek. Bu tarihten itibaren sıcaklıkların hızla düşmesiyle beraber kar yağışı da etkili olacak.

13.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:37

'da henüz kendisini tam olarak gösteremeyen kış 20 Ocak'tan itibaren sert şekilde kendini hissettirecek. Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre; hızla düşecek sıcaklıklarla beraber kar yağışı da görülecek.

HAVA SICAKLIKLARI HIZLA DÜŞECEK

Birçok şehirde kar yer yer etkili olmuş olsa da henüz İstanbul'da merkezi noktalar kar yağışı almadı. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre 20 Ocak'tan itibaren İstanbul'u da içine alan bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Hava sıcaklıkları hızla düşecek.

SICAKLIKLARIN DÜŞMESİYLE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre 20 Ocak'tan itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar İstanbul'da yaklaşık 10 derecelik bir fark oluşturacak. Soğuklara kar yağışının da eklenmesi bekleniyor.

10 GÜN BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 23-24 Ocak'ta soğuk hava dalgası zirve noktasını yaşayacak.

Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak

İstanbul, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:54  Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın karda kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını anlattı - Haber
16:54  GÜNGÖREN'DE TRAFİK KAZASI, TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1) - Haber
16:49  Başkan Akın esnafların taleplerini dinledi - Haber
16:49  Gemlik'te sosyal yardımda yeni dönem - Haber
16:49  Milletvekili Esin Kara okullardaki ölümleri meclis gündemine taşıdı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 16:56:17