Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı
EDİRNE - Edirne
'de kar yağışı başladı. Evlerin çatılarını ve arabaların üst kısımları kar tutmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, akşam saatlerinden itibaren Trakya
'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar
yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
Edirne,Kar
28 Kasım 2018 Çarşamba 21:13