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Beklenen kar yağışı için Beşiktaş'ta ekipler hazır bekliyor

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı için önlemler alınıyor.

06.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:02Beklenen kar yağışı için Beşiktaş'ta ekipler hazır bekliyor

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı için önlemler alınıyor. Kar ve buzlanma sonucu hayatın olumsuz yönde etkilenmemesi için ekipler hazır şekilde bekliyor.

AKOM tarafından yapılan 'un soğuk, kar yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkisine girmesi uyarısı sonrası Belediyesi ekipleri de önlemlerini artırdı. Ekipler 10 kar küreme, 22 adet iş makinası, 10 tuz serpme,  2 solüsyon serpme aracı ve 180 personelle ilçede hayatın olumsuz yönde etkilenmemesi için hazır şekilde beklemeye başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da karla mücadele çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Rıza Akpolat: "AKOM uyarınca, bu hafta içerisinde beklenen kar yağışı için hazırlıklarımızı tamamladık. Komşularımızın olumsuz hava şartlarına karşı bireysel önlemlerini almalarını rica ederim" ifadelerini kullandı.



Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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