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Beklenen kar yağışı Taksim'de etkili olmaya başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif şekilde etkili olmaya başladı.

06.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:46Beklenen kar yağışı Taksim'de etkili olmaya başladı
'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif şekilde etkili olmaya başladı. Meydanı'nda etkili olan kar yağışı sırasında vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde bazı bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı, akşam saatlerinde hafif bir şekilde tekrardan başladı. Avrupa Yakasında da hafif şekilde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı'nda etkisini gösterdi. Rüzgar ile beraber etkili olan kar yağışında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bol bol fotoğraf çektirdi.
(Davut Has - Medeni Topaloğlu - Sümer Avcı/İHA)

İstanbul, Taksim, Güncel

Kaynak: İHA

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