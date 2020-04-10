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Beklenen PlayStation Plus Zammı Ertelendi

Mart ayının başında sizlerle paylaşmış olduğum haberimde, PlayStation Plus servisine yapılacak olan bir zammın söz konusu olduğunu aktarmıştım.

10.04.2020 00:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:51
Beklenen PlayStation Plus Zammı Ertelendi
Mart ayının başında sizlerle paylaşmış olduğum haberimde, PlayStation Plus servisine yapılacak olan bir zammın söz konusu olduğunu aktarmıştım. Ancak bu zam, bugün itibarıyla ertelendi.

Şu an sadece PlayStation 4 için faal olan PlayStation Plus servisi üzerinden her ay iki olmak üzere yıl boyunca yirmi dört oyuna ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabiliyorsunuz. Buna ek olarak, çok oyunculu modları oynayabiliyor ve yapılan indirimlerde ekstradan indirim hakkı da kazanabiliyorsunuz.

Geçtiğimiz ay, 1 Mayıs 2020 tarihinde hayata geçirilmesi planlanan zam ile aylık aboneliğin 23.99 TL yerine 39.99 TL, üç aylık aboneliğin 74.99 TL yerine 99.99 TL ve senelik aboneliğin ise 179.99 TL yerine 239.99 TL olacağı yönünde bilgilendirme yapılmıştı. Bugün, PlayStation Destek tarafından kullanıcılara gönderilen yeni bir e-postayla, zammın daha ileri bir tarihe atıldığı ve en az iki ay önceden haber verileceği yönünde ikinci bir bilgilendirme yapıldı.

Gönderilen e-postanın tam içeriği şu şekilde:

"1 Mart 2020'de müşterilerimizle iletişime geçerek Türkiye'deki PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatlarını değiştireceğimizi bildirmiştik. Türkiye'deki PlayStation Plus fiyat artışının şu anda erteleneceğini ve 1 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmeyeceğini bildirmek istiyoruz. PlayStation Plus için ileride uygulanacak herhangi bir fiyat değişikliğini en az 60 gün önceden haber vereceğiz.

Türkiye'deki abonelikler aşağıdaki fiyatlarda kalacaktır:

PlayStation Plus 12 aylık ödeme planı 179,99 TL
PlayStation Plus 3 aylık ödeme planı 74,99 TL
PlayStation Plus 1 aylık ödeme planı 23,99 TL"

Bu erteleme kararının neden dolayı alındığı belirsiz. Umarız ilerleyen zamanlarda artan kur ile ürkütücü seviyede bir zam ile karşılaşmayız. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: 1 Mayıs, Teknoloji
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