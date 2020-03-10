Menü
Haberler ›› Magazin ››Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor - Magazin

Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor

Show TV ekranında Çarşamba akşamları büyük bir iddia ile ekrana gelen Zemheri dizisi için sona gelindi.

10.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:26

Kanal D'de yaşanan yaprak dökümü Show Tv'ye sıçradı. Reyting kurbanı olan diziler birer birer final kararını açıklıyor. Son olarak Show Tv, sevilen dizisinin fişini çekti.

Show TV'nin bir süredir düşük reytinglerine rağmen destek verdiği Zemheri dizisi ile 13 bölümlük anlaşması bulunuyordu.

SHOW TV KARARINI VERDİ

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerinde yer aldığı dizi nitelikli bir yapım olarak dikkatleri çekti. Ancak diziye izleyici ilgisi az oldu.

Reytinglerin git gide düşmesi de Show TV'nin final kararı almasında etkili oldu.

Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
Etiketler : Zemheri dizisi, Kanal D, Show Tv, Magazin

Paylaş
Yorumlar (5)
ERCAN:vatandaş bıktı artık kalktığı iyi olmuş sevindik
Cevap Yaz 0 0
GODNS:Önüne geleni dizilerde oynatırlarsa böyle olur. Gerçek tiyatrocu oynatsınlar.
Cevap Yaz 1 0
ZİYAA:İyi olmuş. . . Saçma sapan bir diziydi zaten. . .
Cevap Yaz 1 1
ZİYAA:Bunu sana yakıştıramadım, Kuzeyin Uşağı! Dostluğumuzu askıya alıyorum. . .
0 1
KUZEYİN UŞAĞI:Kes lan tatavayı gevşek
1 0

Manşet 

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Magazin
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Magazin
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Magazin
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Magazin
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Magazin
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Magazin
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın