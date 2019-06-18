Beklenen tarih yaklaşıyor! 2019 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerin liselere geçişini sağlayan 2019- LGS, 1 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. Soru ve cevapların yayınlandığı sınav sonrasında gözler, LGS sonuçlarının açıklanacağı 24 Haziran tarihinde. Sonuçların açıklanmasından sonra tercih ve nakil dönemi başlayacak. Peki sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NASIL AÇIKLANACAK?

MerkezîSınav sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internetadresindeilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

a. Sorulara,cevapanahtarlarınavesonuçlarayapılacakitirazlar,soruların,cevapanahtarlarınınve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGMresmîinternetsayfasındayayımlanansınavitirazbölümündenelektronikolarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacakitirazlar,sorularınvecevapanahtarlarınınhttp://www.meb.gov.tr internetadresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonrayapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.