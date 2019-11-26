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Beklenen yağmur Edirne'de başladı

Beklenen yağmur Edirne'de başladıEDİRNE - Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya gelirken, beklenen yağmur Edirne'de başladı.

26.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:03
Beklenen yağmur 'de başladı
EDİRNE - Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya gelirken, beklenen yağmur Edirne'de başladı. Yağmurun akşam saatlerinde 'da da etkili olması bekleniyor.
Güne bulutlu ve aralıklarla yağmur bir havayla başlayan Edirne'de, hava sıcaklığı 11 dereceye düştü. Öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte sorun yaşanmaması için polis ekipleri de caddelerde sürücüleri uyardı.
Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken bazı vatandaşlar da yağmura aldırış etmedi. Kentte Çarşamba sabahına kadar sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
İstanbul'da da sağanak yağışın akşam saatlerinde bölgesel olarak başlayıp, Çarşamba sabahına kadar etkili olması öngörülüyor.
Beklenen yağmur Edirne'de başladı

İstanbul, Edirne, Yerel

Kaynak: İHA


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