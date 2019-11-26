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Beklenen yağmur Edirne'de başladı, İstanbul'a geliyor

Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya gelirken, beklenen yağmur Edirne'de başladı.

26.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:32Beklenen yağmur Edirne'de başladı, İstanbul'a geliyor
Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya gelirken, beklenen yağmur 'de başladı. Yağmurun akşam saatlerinde 'da da etkili olması bekleniyor.

Güne bulutlu ve aralıklarla yağmur bir havayla başlayan Edirne'de, hava sıcaklığı 11 dereceye düştü. Öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte sorun yaşanmaması için polis ekipleri de caddelerde sürücüleri uyardı.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken bazı vatandaşlar da yağmura aldırış etmedi. Kentte Çarşamba sabahına kadar sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da da sağanak yağışın akşam saatlerinde bölgesel olarak başlayıp, Çarşamba sabahına kadar etkili olması öngörülüyor. - EDİRNE

İstanbul, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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