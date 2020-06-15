Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte kalabalık görüntüler vererek eleştiri konusu olan Caddebostan Sahili dün akşam istenen görüntülere sahne oldu. Yetkililerin defalarca kez uyarmasına rağmen kalabalık gruplar oluşan Caddebostan'da dün akşam etkili olan sağanak yağışla birlikte sahil şeridi sakin kaldı.

15.06.2020 03:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:49

Dün sabah Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, gece itibariyle Anadolu Yakasında etkili oldu.

Yağmurun yer yer etkili olmasıyla normalleşme sürecinde dolup taşan Caddebostan Sahili ise adeta kısıtlama günlerine dönerek bomboş kaldı.

Yetkililerin yapamadığını yağmur yaptı! Caddebostan'da istenen görüntüler

YAĞMUR BAŞLAYINCA VATANDAŞLAR EVE GİTTİ

Yağmur etkisini göstermesiyle birlikte sahile oturmaya gelen vatandaşlar ise toplanıp evlerine gitti. Yağmura yakalanan vatandaşlar bir yandan yağmurun keyfini sürerken bazıları ise bisiklet sürdü.

ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere uzun süredir uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilk kez 6-7 Haziran tarihlerinde uygulanmamıştı. Kısıtlamanın uygulanmaması sonrası Caddebostan Sahili başta olmak üzere birçok sahil vatandaşların akınına uğramıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Caddebostan Sahili'nden bir görüntü paylaşarak "Çok fazla normalleşmeyelim" uyarısında bulunmuştu.

Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Caddebostan, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Haber

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