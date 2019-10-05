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Beklenen yağmur İstanbul'da etkili olmaya başladı

Beklenen yağmur İstanbul'da etkili olmaya başladı Gece saatlerinde çakan şimşekler ortalığı gündüze çevirdiİSTANBUL - Günlerdir İstanbul'da etkili olması beklenen yağmur gece saatleri itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili olmaya başladı.

05.10.2019 04:14
Beklenen yağmur İstanbul'da etkili olmaya başladı
Gece saatlerinde çakan şimşekler ortalığı gündüze çevirdi
İSTANBUL - Günlerdir İstanbul'da etkili olması beklenen yağmur gece saatleri itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.
Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Büyük ve küçük ölçekte çakan şimşekler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Beklenen yağmur İstanbul'da etkili olmaya başladı

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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