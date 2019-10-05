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Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi

Beklenen yağmur Kuzey Ege'de kötü başladı.

05.10.2019 01:27Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
Beklenen yağmur Kuzey Ege'de kötü başladı. Fırtına durmayan şimşek cakması ile etkili olan yağış Balıkesir'in kuzey bölgesi ilçelerinde şiddetini arttırdı.

Yoğun yağış, Edremit başta olmak üzere Havran, Burhaniye, Gömeç ve özellikle Ayvalık'ta etkili oldu. Edremit'te ana arter yollar göle dönerken. Ayvalık'ta' merkez ve özellikle Altınova'da yağış etkili oldu.

Meterolojinin tahminine göre, bölgeye 21 ila 50 kg/m2 yağış beklenirken, sabaha kadar kuvvetli rüzgar, şimşek çakması ile yağmurun sürmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Kuzey Ege, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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