Haberler » genel » Haber

Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi

Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldiBALIKESİR - Beklenen yağmur Kuzey Ege'de kötü başladı.

05.10.2019 01:55
Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
BALIKESİR - Beklenen yağmur Kuzey Ege'de kötü başladı. Fırtına durmayan şimşek cakması ile etkili olan yağış Balıkesir'in kuzey bölgesi ilçelerinde şiddetini arttırdı.
Yoğun yağış, Edremit başta olmak üzere Havran, Burhaniye, Gömeç ve özellikle Ayvalık'ta etkili oldu. Edremit'te ana arter yollar göle dönerken. Ayvalık'ta' merkez ve özellikle Altınova'da yağış etkili oldu.
Meterolojinin tahminine göre, bölgeye 21 ila 50 kg/m2 yağış beklenirken, sabaha kadar kuvvetli rüzgar, şimşek çakması ile yağmurun sürmesi bekleniyor.
Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi

Balıkesir, Kuzey Ege, Ayvalık, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
08:38 Hayvanları Koruma Günü'nde 24 saat canlı yayın
08:14 Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu
02:29 Geceyi şimşekler aydınlattı
01:55 Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
01:52 Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
01:03 Van usulü bowling
00:53 Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştü