Beklenenin üzerinde: Boston Celtics

Boston Celtics, yaz arasında yaptığı hamlelerle bir nevi yapılanma sürecine girmişti. Zira takımın süper yıldızı değişmiş, pivot rotasyonu dağılmış ve 2019 NBA Draftı’ndan değerli isimler seçilmişti. Yani temel bir yeniden yapılanma süreci yerine geçiş süreci yaşamaları bekleniyordu. Evet, Celtics beklenen geçiş sürecini yaşadı. Ancak o dönemde fazla sancı çektikleri söylenemez.Neler yapıldı?2019 NBA Draftı sonrasında Grant Williams , Romeo Langford, Tremont Waters, Carsen Edwards ve Tacko Fall takımın yeni üyeleri oldular.Kyrie Irving, Aron Baynes, Terry Rozier, Al Horford ve Marcus Morris gibi değerli oyuncular takımdan ayrıldılar.Pota altına hücumda perde oyunlarında iyi işler yapabilen ancak savunmada pasif kalan Daniel Theis, Enes Kanter ve Vincent Poirier eklemeleri yapıldı.Irving’in boşalttığı süper yıldız kotası Kemba Walker’la dolduruldu.İdeal yıldızKyrie Irving, benzersiz yetenekleriyle kendi seviyesindeki oyunculara karşı üstünlük sağlayabilen bir süper yıldız. Ayrıca harika bir skorer, delici ve top cambazı. Ancak onun “ideal yıldız” olduğunu söylemek zor. Zira bir takımın ideal yıldızı; etrafındaki oyuncuları oyuna sokabilmeli, saha içinde olduğu kadar saha dışında da takımın liderli olmalı, bazı maçlarda skor üretmeyi bir kenara bırakıp pas organizasyonunu sağlayarak maçı kazandırmalı ve her alanda az da olsa efektif olmalı.Bu özelliklere sahip olmayan Irving’in Celtics kariyeri büyük bir hezeyanla bitmişti. Yerine gelen Kemba Walker ise Irving kadar delici veya patlayıcı bir skorer değil. Ancak kenar setlerinin yanı sıra harka pick&roll oyunları hazırlayan takım koçu Brad Stevens için ideal bir yıldız.*Bütün tablolar 2018-2019 ile 2019-2020 sezonunda oynanan ilk on dört maç üzerinden hazırlanmıştır.Takım verileriKyrie Irving sahadaykenKemba Walker sahadaykenHücum reytingi+4,4+14,9Savunma reytingi+2,7+7,1Asist oranı-2,4+1,1Top kaybı oranı-1,4Toplam sayı+25+95Yukarıdaki tablonun son satırını dikkate almakta fayda var. Elbette asist oranındaki artış ve hücum reytinginin neredeyse üçe katlanması önemli ancak Walker’ın Irving’e oranla yetmiş sayılık bir fark yaratması Celtics’in bu sezonki başarılı karnesinin en temel nedeni. Tabii bunu yalnızca Irving-Walker değişimi olarak algılamamakta daha doğru olur. Zira işin takım olma kısmında da büyük farklar var.KadroSayıRibaundAsistTop kaybıİsabetli şut yüzdesiKyrie IrvingJaylen BrownJayson TatumGordon Hayward+2,1-4,1+0,7-0,1+0,4Kemba WalkerJaylen BrownJayson TatumGordon Hayward+23,8+1,7+6,9-8,8+5,9Yukarıdaki tabloda ise her iki oyuncunun Jayson Tatum ve Jaylen Brown gibi potansiyelleri yüksek gençler ve bir diğer yıldız Gordon Hayward’la sahada oldukları dakikalarda takımlarına olan etkilerin analiz edebilir.Özellikle de takım asist ortalamasının 6,2 yükselmesi ve top kaybı ortalamasının 8,7 düşmesi, modern basketbol için önemli olan “asist/top kaybı” oranı için çok büyük önem taşıyor.Beklenen patlama2017 NBA Draftı’nda üçüncü sıradan seçilen Jayson Tatum, çaylak sezonunda beklenenin çok daha üzerinde bir performans sergileyerek Boston Celtics taraftarlarını adeta mest etmişti. Ancak ikinci sezonunda üç sayılık şutlar yerine verimi düşük olan orta mesafe şutlarını tercih etmesi ve oyun yırtıcılığını kaybetmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaratmıştı.21 yaşındaki kısa forvet bu sezon şu ana dek gösterdiği performansla çaylak sezonunun bile katbekat üzerine koymuş gözüküyor. Tatum'un üçlüklerdeki performansına göz atalım:Sezonİsabetli üçlüklerDenediği üçlüklerÜçlüklerdeki efektif şut yüzdesi2017-182051%50,12018-192564%47,72019-203992%52,8Ligde üçüncü sezonunu geçiren oyuncu; üç sayılık atışlarda kazandığı ivmenin yanı sıra savunmada oldukça agresif görünmesi (rakipleri Tatum’a karşı yaptıkları üç hücumun birisini isabete çevirebiliyor), modern dönem forvetinden beklenen top yönlendirme konusunda gelişim kaydetmesi ve kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçınmamasıyla takımını sırtlıyor. Ayrıca beklenen süper yıldız seviyesine yükselmesi için sağlam adımlar attığı söylenebilir.Yan parçalarPivot rotasyonu hem nitelik hem de nicelik olarak eksik olan Celtics, bu soruna 204 santimetre boyundaki oyun kurucusu Marcus Smart’la çözüm buldu. Zira Smart’a karşı yay gerisinden hücum eden kısalar %37,1; boyalı alanda bire bir oynayan uzunlar ise %45,7’yle isabet bulabildiler.Irving’in dağınık liderliği altında gölgede kalan Jaylen Brown ise istatistiksel olarak en yüksek seviyelere çıkabilmiş değil. Ancak saha içindeki oyun iştahı ve yeri geldiğinde bench’ten gelme rolünü kabul edip aldığı dakikaları en verimli şekilde (+37) kullanabilmesi sayesinde takımın mikro işlerinde liderliği almış durumda.Bayanlar ve baylar, Gordon Hayward geri döndü! Hayward her ne kadar elindeki sakatlık nedeniyle bir süre parkelerden uzak kalacak olsa da ilk sekiz maçta sergilediği performansla geçmiş günlerine dönme emareleri verdi. Sekiz maçlık periyodu 18,9 sayı, 4,1 asist ve 7,3 ribaund ortalamalarıyla tamamlayan kısa forvet, üçlüklerde %43,3’le isabet buldu. Ayrıca geçtiğimiz sezon büründüğü “silik” oyun karakterini tamamen üzerinden atmış gibi görünüyor.Daniel Thies, Vincent Poirier, Robert Williams III, Grant Williams ve Enes Kanter’dan oluşan pota altı adeta bir elmanın iki yarısını andırıyor. Zira Grant ve Robert işin savunma kısmında öne çıkarken geriye kalan üçlü takımın hücum verimliliğine katkıda bulunuyorlar. Her oyuncunun farklı konularda önemli defolarının olmasına karşın takım savunmasındaki agresiflik, bu defoyu bir nebze de olsa yamalayabiliyor.Boston Celtics sergilediği performansla sezon beklentilerinin üzerine çıkmayı başardı. Sezonun geri kalanı adına sakatlık riski veya form kaybı gibi olumsuz ihtimaller elbette göz önüne alınmalı. Ancak şu sıralar yollarına övgüler içinde devam ediyorlar.Hazırlayan: Kuzey KILIÇ