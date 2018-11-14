Beklenmedik Durumlar

Bugün ne yapılabilir ' Bugün Saka burcundaki Ay teknik konulara, gruplarla, sosyal durumlarla ilgili gelişmelere dikkat çekiyor. Düşüncelerimizde daha radikal ve sert olabiliriz. Ancak Saka'nın son derecesindeki Mars beklenmedik durumların, aksilik ve sıkışmaların da gündeme gelebileceğini göstermekte. Öfkemizi kontrol altında tutmaya ve kızgınlığımızı dengelemeye bakalım. Nelerden kaçınmalı ' Bugün kazalara, teknik koşullara ve ulaşımla ilgili konulara dikkat edelim. Hızlı ilerlemek de pek kolay olmayabilir. Kısıtlı şartları göz önüne almak durumundayız. Bugün düşüncelerimizde fazla sabit kalabiliriz. Neyse ki akşam saatlerinde daha hızlı ve kolay bir iletişim var. Kendimizi daha iyi anlatabiliriz.