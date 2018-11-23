Beklenmedik Durumlar Var

Bugün ne yapılabilir ' Bugün sabah saatlerinde (8: 39) İkizler burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar sonuçları gösterirler. Bugün önemli haberler, görüşmeler ve düşüncelerimizi anlatmak açısından kritik olabilir. Objektif olmak ve abartılardan kaçınmak gerek. Özellikle inançların ve ideolojilerin ağır bastığı konularda, medyada ya da sosyal medyada çok hareketli konular ve yüzleşmeler görebiliriz. Nelerden kaçınmalı ' Dolunayın enerjisini yapıcı yönde ve daha sakin bir şekilde kullanmaya bakalım. Bugün yüksek bir heyecan ve beklentiler de söz konusu. Ancak çift durumlar yüzünden kendimizi kararsız bulabiliriz. Bolca hareket, iletişim ve yabancılarla ilgili konular dikkat çekmekte. Hafta sonuna daha oynak ve heyecanlı bir tempo ile yaklaşıyoruz.