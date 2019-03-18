Bekleyecek... Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Kuzey Makedonya
'nın Kalkandelen şehrindeki Uluslararası Maarif Okulları tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Programa, Türkiye
'nin Üsküp
Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk
, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, Üsküp Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü Serhat Kula
, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kemal Karaöz
'ün yanı sıra farklı kurum ve kuruluş temsilcileri, Maarif Okulları öğrencileri ile diğer davetliler katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Çanakkale Zaferi
ile ilgili kısa bir video gösterildi.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Öztürk, buradaki konuşmasında, Çanakkale Savaşı ve Zaferi'nin milli kimlik ve bilincin oluşmasında büyük rol oynadığını belirtti.
Öztürk, "Çanakkale Zaferi'ni izleyen dönemde ülkemiz, milletimiz tabii ki çok sıkıntılı, zor dönemler geçirdi. Ülkemiz işgale uğradı. Büyük bir Kurtuluş Savaşı verildi. Ulu önder Atatürk
'ün liderliğinde ve çok şükür ki ülkemizi işgal etme cüretinde bulunan bu işgalci güçleri yenmeyi milletimiz başardı." dedi.
Çanakkale'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün liderlik vasıflarını ve komutanlık ile askerlik dehasını kanıtladığı bir yer olduğunun altını çizen Öztürk, "Milletimizin azim ve kararlılığının oluşmasında herhalde Çanakkale Zaferi'nin inkar edilemez bir katkısı ve önemi vardı." şeklinde konuştu.
Bu günde şehitleri de andıklarını dile getiren Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümüyle ile ilgili mesajını iletti.
Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Maarif Okulları Müdürü Zafer Çınar
da öğrencilerine Çanakkale Savaşı ve Zaferi'nin dünya tarihinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlatmaya ve onlara Çanakkale şuurunu aşılamaya çalıştıklarını vurguladı.
Çınar, "Bunu yaparken de onlara şunu hatırlatıyoruz. Sizlerden umutluyuz. Bir fikriniz, fikriyatınız olsun ve bu fikri hayata geçirerek, eyleme geçirerek yaşayın ve geleceğinizi öyle şekillendirin." değerlendirmesinde bulundu. Yeni Zelanda
'daki camilere yapılan terör saldırısını da anımsatan Çınar, bu hadisenin yıkıcı zihniyetin bir ürünü olduğunu söyledi.
Uluslararası Maarif Okulları lise birinci sınıf öğrencisi Sude Taravari da "Çanakkale'nin sadece savaşla değil güçlü bir imanla kazanıldığını biliyoruz, o yüzden gururluyuz. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizi sevgiyle anıyoruz." dedi.
Lise birinci sınıf öğrencisi Ezher Memeti de Çanakkale Zaferi'nin imanın ve inancın imkansıza karşı kahramanca kazandığı bir destan olduğunu ifade ederek, "Bugün bu topraklarda hür yaşamamıza vesile olan bütün Çanakkale kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, dedesi Çanakkale gazisi olan Kalkandelenli Yusuf Niyazi Veliu da dedesine Çanakkale'de 26 kurşunun isabet ettiğini anımsatarak, 25 kurşunun vücudundan çıkarıldığını, bir kurşunu ise vefatına kadar vücudunda taşıdığını belirtti.
Türkiye'den gelen tarih uzmanı Mehmet Kaplan
ise program kapsamında "Mehmet Akif'in Go¨zu¨yle C¸anakkale Destanı" konulu sunum yaptı.
Programın sonunda "C¸anakkale Zaferi" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
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Kaynak: AA