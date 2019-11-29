Haberler » Güncel » bekliyor'4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı' 4 Aralık'ta açılacak - Haber

bekliyor"4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" 4 Aralık'ta açılacak

Türkiye'deki ayakkabı üreticilerini aynı çatı altında buluşturacak "4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı " 4 Aralık'ta başlayacak.

29.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:54bekliyor
'deki ayakkabı üreticilerini aynı çatı altında buluşturacak "4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı " 4 'ta başlayacak.
Network Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden pek çok sektör profesyonelleri bir araya gelecek.
Fuar, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Deri ve Ayakkabı Ürünleri Komitesi ve KOSGEB destekleriyle gerçekleştirilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, geçen yıl başladıkları, yaz ve kış ayrı kreasyonlar olmak üzere yılda 2 kez düzenledikleri fuarın dördüncüsü yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.
Ayakkabı ve deri sektörünün Bursa'da güçlü olduğuna değinen Eker, şunları kaydetti:
"Fuarımız yine ayakkabı ve deri ürünleri sektörü temsilcilerini bir araya getirip üretici ve tedarikçilerin buluşma noktası olacak. Sadece sektör profesyonellerine açık olan fuarımızda, firmalar arası ikili görüşmelerin sektöre olumlu katkılar yapacağına inanıyoruz. Fuarımıza, İstanbul, İzmir, Konya, Denizli, Sakarya ve Kahramanmaraş şehirlerinden firmalarla birlikte yabancı alım heyetlerini ağırlayacağız. Fuarların sürekliliğinin başarıya ulaştığı gerçeğinden hareketle, geçen yıl başladığımız fuarımız yoluna doludizgin devam ediyor."
Fuar, 7 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye, Aralık, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:32 Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Duymaz son yolculuğuna uğurlandı
15:32 Bahçede zeytin toplayan kadını kaçıran 3 kişi tutuklandı
15:32 ERÜ, Koç Spor Fest'e ev sahipliği yapacak
15:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, son 17 yılda yaşadığı büyük dönüşümün ardından sadece bilim...
15:27 ASÜ'de Meme Kanseri teşhisi için yapay zekâ tabanlı bir model geliştirildi
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
15:05 OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 15:33:22