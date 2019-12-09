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Beko'dan antrasit ürün ailesinde yılbaşına özel indirim

Beko, farklı rengi ve özel tasarımıyla bulundukları ortama şıklık katan antrasit ürün ailesini, yılbaşında indirimle tüketicilere sunuyor.

09.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:34Beko'dan antrasit ürün ailesinde yılbaşına özel indirim
, farklı rengi ve özel tasarımıyla bulundukları ortama şıklık katan antrasit ürün ailesini, yılbaşında indirimle tüketicilere sunuyor.
Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Beko, modern dekorasyonun tamamlayıcı rengi olarak öne çıkan antrasit ile mutfaklara taze bir soluk getiriyor.
Beko, antrasit ürün ailesine özel yılbaşı kampanyasında, kombi tipi NeoFrost buzdolabı, bulaşık makinesi ve solo fırını birlikte alımda 1000 TL indirimi tüketicilerle buluşturuyor.
Kombi tipi NeoFrost buzdolabı EverFresh+ teknolojisi, mavi ışık teknolojisi, kahvaltılık 0° bölmesinden oluşan tazelik paketi ile sebze, meyve ve kahvaltılıkların ömrünü uzatıyor. NeoFrost soğutma sistemi sayesinde nem optimum seviyede tutularak daha uzun süre tazelik ve içerideki havada maksimum kalite sağlıyor. Bu sayede daha az sıcaklık salınımı ile yiyecekler daha uzun süre saklanıyor. Rengiyle yeni nesil mutfaklara uyumlu olan bulaşık makinesi ise 30 dakikalık mini programı ile yıkama süresini kısaltarak kişiye zaman yaratıyor. Ekstra durulama fonksiyonu ile daha uzun süre durulama yaparak bulaşıkları en yüksek temizlik seviyesine ulaştırıyor.
Solo fırın ise 360 ısı teknolojisiyle 3 farklı yemeği aromalarını karıştırmadan aynı anda pişirerek yemek yapmanın keyfine varmayı sağlıyor. 2 adet yapışmaz yüzeyli ve kolay temizlenen tepsiye sahip olan multifonksiyon solo fırında pişen ürünler, tepsiden alınırken dağılmıyor.
Kampanya, aralık ayı boyunca Beko mağazalarında uygulanıyor.

Beko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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