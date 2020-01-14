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Beko'dan "Çeyiz Paketi Kampanyası"

Beko, yeni yıla "Çeyiz Paketi Kampanyası" ile giriş yaptı.

14.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:28Beko'dan
Beko, yeni yıla "Çeyiz Paketi Kampanyası" ile giriş yaptı.
Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, kurutmalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, derin dondurucu, solo ve ankastre fırın ürünlerinden tek seferde 3 ürünü birlikte alanlara 1549 TL değerindeki Beko B32L 5845 4B veya B32L 5745 4B model 32 inç televizyon hediye ediliyor.
Kampanya, 31 Ocak'a kadar Beko mağazalarında geçerli olacak. World'e özel 3 taksite +3 ek taksit, 4-14 taksitler arası +4 ek taksit fırsatı sunuluyor.

Malcolm Thomas, Arçelik A.Ş., Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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