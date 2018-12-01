Bektaş: "10 Şut Var Ama İsabet 2 Tane"

- Bektaş: "10 şut var ama isabet 2 tane"Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş
: "Böyle bir maçta ilk yarı 1-0 geriye düşmüşken yakaladığınız pozisyonunda golü atacaksınız"
ANTALYA - Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 1-0 geriye düştükleri maçta yakaladıklarını pozisyonları gole çeviremediklerini ve kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bektaş, rakibi iyi analiz etmelerine rağmen maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.Maçın ilk 20 dakikasında sahada istediklerini yapmadıklarını ifade eden Bektaş, "İyi yanımız olan orta saha üstünlüğünü kuramadık. Atakları kanatlara yönlendirdik, rakip de iyi kapandı. Çok etkili olamadık. İkinci yarı 45 ile 70 dakikalar arası orta sahayı kullanarak oyunu forse ettik. Hem de topa sahip olan bizdik. 10 şut var ama isabet 2 tane. Maalesef basit bir gol diyemeyeceğim iyi yere vurdu. İlk şutta gol oluyor. Oyunu bırakmadık. Kendi oyumuzu oynadık. Yasin'in kaçırdığı poz vardı. Kanatlar ve orta sahamızla oyuna genişlik vermemiz gerekirdi. Sonucunda böyle bir maçta ilk yarı 1-0 geriye düşmüşken yakaladığınız pozisyonunda golü atacaksınız" diye konuştu."Hatalar yaptık"Çok fazla pas hatası yaptıklarına dikkati çeken Bayram Bektaş, "Rakibin uzun pasında bile dönen topu alamadık. Atağımıza başlayamadık. Buna dikkat edeceğiz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Alabildiğimiz en fazla puanı almak istiyoruz. 3 haftadır kötü oynamıyoruz. Aslında takım genelinde beklentinin altına düştüğü zaman bu kez oyun bir kaç bölgeye yoğunlaşıyor. Beklenti Yasin, Halil ve Jerome'nin üretken olmasıydı. Ama bu oyunculara diğer oyuncular destek vermezse aşırı yorgunluk oluyor. Destek olmalı ki bu oyuncular performanslarını 90 dakikaya yayabilsinler. Eksik yönlerimizi düzelteceğiz" ifadelerine yer verdi.
Bayram Bektaş
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:30