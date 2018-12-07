Bektaş, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i Ziyaret Etti

Vali Bektaş
'ı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Nuri Tekin
, Vali Erdoğan Bektaş
'ı Alaplı
'da görmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyerek çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi.
Tekin, Alaplı futbol sahasını yanındaki Belediye ait arsayı Gençlik Merkezi yapılması için Belediye Meclis kararıyla tahsis ettiklerini belirterek, "Alaplımız merkez nüfusu 20 bin 259 köylerde birlikte 43 bin 600 nüfusu var. Alaplı emekli şehri Erdemir
ve Kandillideki Türkiye
Taş Kömürleri Kurumunda çalışan insanlarımız var. Fındıkla geçimini sağlayan fındık ile anılan güzel ve şirin bir ilçeyiz. İlçemizde Gençlik Merkezi sıkıntısı var. Belediye olarak futbol sahamızın üzerinde bir arsamız var. Buraya Gençlik Merkezi yapılması için Belediye Meclisinden de karar çıkarmıştık. Resmi teklifte de bulunduk. Ayrıca Deniz kenarında 70 dönüm bir dolgu alanımız var. Bu alanı işleyerek halkımızın hizmetine açtık. Buraya çocuk parkları ,basketbol
, voleybol
ve tenis sahaları vatandaşlarımız oturma alanları, Amfi Tiyatro, mescit ve yürüyüş parkurları yaptık. Karşıyaka
mahallesinde yine dolgu çalışmamız var. Dolgu alanları Belediyemize yer tahsisi yapılmadığı için restoranlar ve kafeler yapamıyoruz. Buranın yer tahsisi talebimiz oldu.Eğer Belediyemize yer tahsisi yapılırsa buralar daha güzel olacak. Halkımızın oturup dinlenebileceği vakitlerini geçirebilecekleri güzel mekanlar yapacağız. Yine Alaplı Çayını Karadeniz
ile birleştiği alanda mendirek sıkıntımız var. Çayın ağzı sürekli çakıl taşları ile kapandığı için taşkınlığa neden oluyor" diye konuştu.
Vali Bektaş ise, Alaplı çok güzel bir İlçe olduğunu belirterek, "Alaplı 4 Bin 114 yaşındaki porsuk ağacını ziyaret ettik. Bu ağacın ismi Gümeli Porsuk
Ağacı olması için girişimde bulunacağız. Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Belediye Başkanımız Dolgu sahasında anlattı. Burada büyük iş başarmışsınız" dedi.
Ziyarette, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Aydın
, Belediye Meclis üyeleri ile CHP
Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun katıldı. - ZONGULDAK
Futbol,Erdoğan Bektaş,Nuri Tekin,Alaplı
07 Aralık 2018 Cuma 12:46