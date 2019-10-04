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Bektaş'tan YEDAM'a ziyaret

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

04.10.2019 11:33Bektaş'tan YEDAM'a ziyaret
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Vali Erdoğan Bektaş, alkol ve madde bağımlılarına ücretsiz psiko-sosyal destek veren ve Zonguldak'ta yeni açılan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Başkanı Dr. Fatih Akça ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Direktörü Ebru Ulukapı'nın hazır bulunduğu ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Erdoğan Bektaş, Yeşilay Cemiyetinin yaptığı bu anlamlı hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek faaliyetlerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Yeşilay, Güncel

Kaynak: İHA

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