Bel Ağrı ve Hastalıklarına Karşı Okul Açıldı

Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından, bel ağrı hastalıklarının önlenmesi amacıyla "Bel Okulu" programı başlatıldı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından, bel ağrı hastalıklarının önlenmesi amacıyla "Bel Okulu" programı ile günlük yaşam ve iş ortamında beli ve vücudu doğru kullanma öğretilecek.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman
, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, hastalıkların tedavisi ve korunma açısından bilgilendirilmenin önemli olduğunu ifade etti.
Bu kapsamda başlattıkları programla bel ve omur rahatsızlıklarını tedavisi ve önlenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, bu programda kişilerin omurga ve vücudunu tanıyacağı, günlük yaşam ve iş ortamında beli ve vücudu doğru kullanmayı öğreneceklerini söyledi.
Programda daha sonra katılımcılara fizyoterapist Zehra Zerrin Perik tarafından hastalar üzerinde doğru ve yanlış vücut duruşları, oturma, yatma ve kalkmada dikkat edilmesi gerekenler ve bel açısından sağlıklı yaşamı sürdürebilmek için gerekli olan bel egzersizleri gösterildi.
Eğitime Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Çubukçu Fırat da katıldı.
Akdeniz Üniversitesi
06 Aralık 2018 Perşembe 20:04