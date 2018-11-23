Bel Ağrısı İçin Uyuşturucu Hap Kullanmış

Kastamonu
'da ormanda çalışan ve şiddetli bel ağrısı çeken bir şahıs, ağrıları için uyuşturucu etkisi bulunan haptan kullandı. Uyuşturucu ticareti nedeniyle polis ekiplerince yakalanan ve tutuklanan şahıs hakkında dava açan mahkeme heyeti, sanık hakkında uyuşturucu madde sattığına dair yeterli delilin bulunmadığına kanaat getirerek tahliyesine karar verdi.
Geçtiğimiz yıl İstanbul
'dan satın aldığı ve bir yakının cenazesine katılmak üzere Kastamonu'ya geldiği sırada jandarma ekiplerinin çevirmesinde aracında 569 adet uyuşturucu etkisi bulunan hap yakalanan sanık Y.U. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan dava açıldı.
Tutuklu yargılanan sanık Y.U., duruşmadaki savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını ifade ederek, "Ben, orman kesiminde çalıştığım için belim ağrıyordu. Bende bu yüzden kullanmak için İstanbul'dan aldım. 10 kutu aldı. Daha önceden 2 kutu alıyordum. Uygun fiyata olduğu için hepsini aldım ben de. 1 kutusunda 56 adet oluyordu. Kutusunu da 130 TL'den aldım. Ağrı
kesici niyetine alıyordum" dedi.
İstanbul'dan bir yakının cenazesine katılmak üzere geldiği sırada Kastamonu'ya giriş yaptığı esnada jandarma ekiplerinin çevirmesinde hapları yakalattığını anlatan Y.U., "Ben, kimseye uyuşturucu madde satmadım. Bu haplarında uyuşturucu olarak geçtiğini bilmiyordum. Ben, günlük 6-7 adet hap attığım oluyordu. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık hakkında uyuşturucu madde sattığına dair yeterli delilin bulunmadığına kanaat getirerek beraatına ve tahliyesine karar verdi. - KASTAMONU