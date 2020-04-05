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Bel ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede korona virüs teşhisi konuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bel ağrısı şikayeti ile hastaneye giden kadının yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.

05.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:11
Bel ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede korona virüs teşhisi konuldu
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bel ağrısı şikayeti ile hastaneye giden kadının yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Tedavi altına alınan kadının eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

İzmit ilçesinde, sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya 'nın yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Binnur Çetinkaya İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Teyfik Çetinkaya, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Eşinde ateş ve öksürük gibi belirtilerin olmadığını söyleyen Teyfik Çetinkaya, bel ağrısı şikayeti ile gittikleri hastanede yapılan test sonucunda eşinde korona virüs tespit edildiğini açıkladı. Kendisi ve çocuklarının ev karantinasında olduğunu ve test sonuçlarını beklediklerini ifade eden Çetinkaya, vatandaşlara evde kalmaları için çağrıda bulundu.

"Eşim sırt ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti"

Zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Çetinkaya, "Bu akşam sizlere eleştiri yapmayacağız. Bu hasatlık ile ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Çünkü başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Şu anda kendisi hastanede. Bununla ilgili bilgilendirme amacı ile bir video çekmeye karar verdim. Bu hastalığın tanısı bir öksürük, ateşlenme olmadı. Eşim sırt ağrısı ile gitti. Tahliller yapıldı. 2 gün sonra pozitif sonucu çıktı. Bugün hastaneye yatırdık. Zor bir süreç, lütfen arkadaşlar evinizde kalın. Evde eşinizle sınanıyorsunuz. 2 gün bekliyorsunuz, çok zor bir süreç" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çetinkaya, Kocaeli, İzmit, Güncel
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