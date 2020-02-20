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Bel ağrısı ve tedavileri anlatılacak

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yapılan hasta bilgilendirme toplantılarının devamı olan bel ağrısı ve tedavisi anlatılacak.

20.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:36Bel ağrısı ve tedavileri anlatılacak
Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yapılan hasta bilgilendirme toplantılarının devamı olan bel ağrısı ve tedavisi anlatılacak.

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi düzenlenen hasta bilgilendirme toplantıları kapsamında 6'ıncısı düzenlenecek. Halka yönelik ücretsiz olarak 25 Şubat Salı günü saat 13.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde panel düzenlenecek. Panele konuşmacı olarak katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr Selda Sarıkaya, Bel Ağrısı ve Tedavisi konusunda katılımcılara bilgiler verecek. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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