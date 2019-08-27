Uzman doktor kesin olarak bel fıtığı ameliyatı için karar vermişse bu durumda hastanın ameliyatı geciktirmemesi önemlidir. Ameliyatın geciktirilmesi durumunda kanalın dar olması halinde bazı hastalarda felç gibi problemlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir.Zamanında verilecek olan kararlar doğrultusunda uygulanacak olan operasyonun yeterli ve uygun cerrahi müdahaleyle tamamlanması hastanın yaşamı boyunca rahat etmesini sağlayabilmektedir.

Ameliyat gerekli olan hastalarda operasyon için hiçbir aşamada dokulara çıplak gözle müdahale edilmemesi gerekmektedir. Operasyon sırasında ciltten itibaren mikroteknik ile görüntüyü büyüterek çalışma yapılması önemlidir. Uzman doktor tarafından gerçekleştirilecek olan bel fıtığı operasyonu dar ve derin bir alanda ve aynı zamanda sinir köklerinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle görüntünün büyütülmesi sinirlerin daha net bir şekilde görünmesini sağlamaktadır.

Operasyon sırasında kullanılacak olan mikroteknik yöntemi sinir elemanlarının ve aynı zamanda çevre dokularının görüntülerini büyütülmüş bir şekilde aydınlatılmasını sağlamaktadır. Operasyon sırasında cidden itibaren kontrollü bir şekilde müdahale edilmesi oluşacak olan kanamaların önlenmesini ve aynı zamanda temiz ve estetik bir şekilde operasyonun başarılı olarak tamamlanmasını temin etmektedir. Uygulanacak olan operasyonda özellikle dokuların daha iyi şekilde korunmasını sağlamak ve ameliyat sonrasında dikiş aldırmaya gerek kalmadan hasta için kolaylık sağlayacak cerrahi müdahalelerin yapılması önemlidir. Operasyonun bu şekilde gerçekleştirilmesi özellikle hastanın daha kısa süre içerisinde günlük aktivitelerine geri dönmesini sağlamaktadır.

Operasyonun uzman cerrah, anestezi uzmanı doktor, asistan doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Özellikle deneyimli ekip tarafından gerçekleştirilecek olan operasyonlardaki başarı oranları önemli oranda artmaktadır. Binlerce ameliyat tecrübesine sahip olan deneyimli ekip sahip olduğu tecrübeyle operasyonu başarılı bir şekilde tamamlamaktadır.

Ameliyat sırasında hastanın yüzükoyun olarak yatmış olması gerekmektedir. Hastanın bazı sebeplerden dolayı bu pozisyonda yatma durumu söz konusu olmaması halinde yan yatar pozisyonda operasyon gerçekleştirilmektedir.

Operasyon sırasında cerrahın amacı sinir elemanları üzerinde oluşan basıyı ortadan kaldırmak ve aynı zamanda hastanın yakınmalarını gidererek düşmüş oyalan hayat kalitesini yükseltmektir.

Geçmişten günümüze kadar ciltten yapılan müdahaleler ile pek çok farklı metot uygulanmıştır. Ameliyata gerek olmayan ve ilerlememiş durumda bel fıtığı bulunan hastalarda lazerle diskektomi veya nükleoplasti uygulamaları yapılmaktadır.

Disk endoskopik uygulama yöntemiyle de boşaltılabilmektedir. Aynı zamanda mikro cerrahi tekniği veya uygulanacak olan endoskopik tekniğinin birleştirilmesi ile birlikte mikro endoskopik tekniğin kullanımı da söz konusu olmaktadır. Uygulanan teknikler sonucunda elde edilen deneyimler operasyonun başarı oranını etkilemektedir. Alanında deneyimli ekibimiz ile gerçekleştirmiş olduğumuz mikroteknik ve mikro endoskopik tekniklerinin kullanımı ile bel fıtığı operasyonları sonucunda hastalarımızın felç kalma riskinin olmaması ve aynı zamanda operasyon sonrasında aynı gün içerisinde ayağa kalkarak yürüyebilmeleri operasyondaki başarının göstergesidir.

Uzun yıllardır bu alanda gerçekleştirmiş olduğumuz operasyonlar dahilinde elde etmiş olduğumuz tecrübeler sayesinde bel fıtığı ameliyatlarında mikro cerrahi tekniğinin en uygun teknik olduğunu belirlemiş olduk. Bu sebepten dolayı binlerce ameliyatımızı mikroteknik ile yapmaya devam etmekteyiz.

Bel Fıtığı Olan Hangi Hastalarda Ameliyat Uygulanır?

Hastanın durumuna göre ameliyat öncesinde verilecek olan karar oldukça önemlidir. Çoğu zaman bel fıtığı hastaları cerrahi işlem uygulanmadan tedavi edilmektedir. Ancak bazı durumlarda hastaların mutlaka ameliyat olması gerekmektedir.

Hastada uygulanacak olan konservatif tedavi denilen cerrahi işlem dışındaki metotlar ile hastanın iyileşmemesi durumunda ve aynı zamanda dayanılmaz ağrıların oluşması halinde, ağrıların hastanın hayatını olumsuz şekilde etkilemesi durumunda cerrahi işleme gerek duyulmaktadır.

Hastalarda uygulanacak olan konservatif tedavi ile bazı durumlarda iyileşmelere söz konusu olmaktadır. Ancak bir süre sonra rahatsızlıklarının yeniden nüks etmesi söz konusudur. Bazı durumlarda iyiyken bazı durumlarda kötü hissetmeleri mümkündür. Bu hal hastalarda yıllarca sürebilir. Bel fıtığının özellikle hastada sık nüks etmesi ve aynı zamanda iş hayatını olumsuz şekilde etkilemesi ya da haftalar boyunca hastayı yaşantıdan koparması durumunda cerrahi müdahaleye gerek duyulmaktadır. Bu durumdaki hastalara yaşamış olduğu rahatsızlığın nedeni ayrıntılı şekilde anlatılmalı ve daha sonrasında ameliyat kararını kendilerinin vermesi istenmelidir. Hastada bel ve bacak ağrısının yanı sıra bacakta uyuşma, bacak adalelerinde zayıflama, kuvvetsizlik ya da incelme bulunması durumunda hastanın durumu sürekli olarak kötüye gidiyorsa bu durumun daha da kötüye gitmemesi için ameliyatın gerekliliği hastaya anlatılmalıdır.

Hastalarda idrar ya da büyük abdest yapamama ya da tutamama durumu söz konusu olabilir. Aynı zamanda makat ve cinsel organ çevresinde uyuşma veya bacaklarda felç durumu oluşması halinde acilen ameliyat yapılması gerekir. Bu durumdaki hastalarda saatlerin hatta dakikaların bile oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır. Hastanın mutlaka derhal ameliyata alınması gerekir.

Beklenmesi durumunda bel fıtığı olan hastalarında iyileşme görüleceği fikri her hasta için geçerli olmamaktadır. Uzun yıllar boyunca yapmış olduğumuz operasyonlar dahilinde tecrübelerimiz bizlere göstermiştir ki başarılı bir cerrahi girişim iyileşme sürecini kısaltmakta ve hastanın daha kısa süre içerisinde normal yaşantısına dönmesini sağlamaktadır.

Bel Fıtığı Narkozsuz Ameliyat

Anestezi ameliyatlarda oldukça önemlidir. Bel fıtığı operasyonu sırasında genellikle hastanın tamamen uyutulduğu için genel anestezi uygulanmaktadır.

İleri yaş döneminde olan hastalar ile kalp, damar, böbrek, karaciğer ve solunum sistemi problemi bulunan hastaların ve de hamilelerin genel anestezi ile ameliyatları risk açısından düşürücü olmaktadır. Bu durumdaki hastalar için lokal anestezi teknikleri arasında oldukça popüler olan spinal anestezi uygulanmaktadır. Özellikle uzman ekip ile gerçekleştirilecek olan operasyonlarda bu tekniğin kullanımı mümkündür. Hastanın belden aşağısının az miktarda bir ilaç ile uyuşturulması sayesinde ameliyat gerçekleştirilmektedir. Hastanın ameliyat sırasında uyanık olması ve herhangi bir ağrı duymadan ameliyatın tamamlanması sağlanmaktadır.

Bel Fıtığı Ameliyatının Sonuçları

Bel fıtığı hastalığının çoğu zaman konservatif tedavi yöntemiyle tedavi edilmesi söz konusu olmaktadır. Gerekli olması halinde cerrahi uygulama yapılmaktadır. Uygun teknikle deneyimli cerrah tarafından yapılacak olan operasyonlarda ameliyat başarısı %99 civarındadır. Hastanın doğru zamanda ve doğru teknikle tedavi edilmesi başarı şansını yükseltmektedir.

Operasyon sırasında özellikle dikkat edilmesi gereken pek çok farklı ayrıntı bulunmaktadır. Uzman doktorun tecrübesi ve uygulanacak teknik komplikasyon görülme ihtimalini çok düşürür. Anestezi nedeniyle komplikasyonların oluşması da söz konusu olabilir. Ameliyat öncesinde hastaya yapılacak tetkik ve tahliller bu açıdan çok önemlidir.

Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası

Hastada özellikle mikro cerrahi tekniği ile yapılacak olan operasyonlar sonrasında hasta aynı gün ya da bir sonraki gün ayağa kalkarak yürütülmektedir. Hasta için hastanede yatış süresi yaklaşık olarak bir gün olarak belirlenmiştir. Hastaların taburcu edilmesinin ardından bir hafta sonra beldeki bandın çıkartılması gerekir. Operasyon sonrasında hastanın dikiş aldırmasına gerek yoktur. Operasyon sonrasında hastanın ilk zamanlarda ayakta durup duş alması gerekir. Banyo esnasında özellikle ayağının kaymaması ya da herhangi bir problem yaşanmaması için gerekli önlemleri alınması gerekir. Bu sayede başarılı bir şekilde tamamlamış olan operasyon sonrasında hasta kısa süre içerisinde kendisini toparlayabilir.

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