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Bel fıtığından spor yaparak kurtuldu

Bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan 39 yaşındaki Emine Arslan, hastalığını spor yaparak yendi.

13.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:46Bel fıtığından spor yaparak kurtuldu
Bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan 39 yaşındaki Emine Arslan, hastalığını yaparak yendi.
Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 yıldır bel fıtığı, düzleşmesi ve kayması rahatsızlığı olan Emine Arslan'a doktoru hastalıktan kurtulması için ameliyat olması gerektiğini söyledi.
Ameliyat dışında başka bir çözüm yolu olabileceği düşüncesiyle spor yapmaya karar veren Arslan, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezindeki spor salonuna başvurdu.
Spor eğitmeni Ayşe Aydın, Arslan'a uygun bir egzersiz program hazırladı. Arslan, hem fizik tedaviye gitti hem de haftanın üç günü spor yaparak, 3 ayda hastalığından kurtuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, 2 yıldır ağrılarının yanında sağ ayağındaki uyuşukluk nedeniyle de yürüyemediğini belirtti.
Belindeki rahatsızlığından dolayı ayakta duramadığı için kortizon iğnesi yaptırdığını anlatan Arslan, "Doktor ameliyattan başka çarem olmadığını söyledi. Ameliyat istemediğim için spora başvurdum. İlk günler zor geldiği için spor hocamın dediğini yapmadan kaçıyordum. Sonra onun desteğiyle hem verdiği beslenme programına uydum hem de spora devam ettim. Şimdi çok iyiyim. Doktor filmlerimi gördü ve ameliyata ihtiyaç kalmadığını söyledi. Hastalığımı yendiğim içim çok mutluyum. Ağrı ve sızıdan aileme zaman ayıramıyordum. İşlerim hep yarım kalıyordu. İyileştim ve düzenli bir hayatım oldu. Artık eşim ve çocuklarımla ilgilenebiliyorum." ifadelerini kullandı.
Emine Arslan, bel fıtığı rahatsızlığı yaşayanlara spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Bağcılar Belediyesi, Emine Arslan, Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA

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