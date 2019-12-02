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Bel kuşağında uyuşturucu çıktı

Bel kuşağında uyuşturucu çıktıVan Ferit Melen Havalimanı'na otomobiliyle gelen İ.A., beline taktığı özel yapım kuşakta 1 kilo 336 gram afyon sakızı ile yakalandı.

02.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:57

Bel kuşağında uyuşturucu çıktı

Ferit Melen Havalimanı'na otomobiliyle gelen İ.A., beline taktığı özel yapım kuşakta 1 kilo 336 gram afyon sakızı ile yakalandı. Gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, havalimanı girişinde durdurdukları otomobilin sürücüsü İ.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine sürücünün üst araması yapıldı. Aramada şüphelinin beline sardığı, özel hazırlanmış kuşakta 1 kilo 336 gram sakızı bulundu. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bel kuşağında uyuşturucu çıktı

Ferit Melen, Afyon, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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