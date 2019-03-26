Bel ve Boyun Ağrısını Giderecek Yöntem

Kaynak: DHA

BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, radyofrekans ablasyon tedavi yönteminin özellikle bel ve boyun eklemlerine uygulanarak kronik ağrılı insanlara kalıcı rahatlama sağladığını söyledi.Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, radyofrekans ablasyon tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Yöntemin, beyne ağrı sinyalleri taşıyan sinir liflerini bloke eden minimal invaziv bir prosedür olduğunu belirten Op. Dr. Baykara, "Rizotomi olarak da adlandırılan radyofrekans ablasyon yöntemi, ağrı iletimini azaltmak veya durdurmak için cerrahi olmayan bir işlemdir. Radyofrekans dalgaları, ağrıya neden olan ve esasen ağrı sinyallerinin beyne iletimini ortadan kaldıran sinirlere etki eder.Bu en sık olarak kronik ağrı ve omurga eklemlerinden kaynaklanan ağrılar (spondiloz) ve kalça eklem tutulumu (sakroileit) gibi durumları tedavi etmek için kullanılır. Anında ağrıyı kesmesi, iyileşme süresinin çok kısa olması ve ameliyatsız işlem yapılması en önemli faydalarındandır" dedi.İŞLEM BOYUNCA AĞRI HİSSEDİLMİYORDr. Baykara, "Radyofrekans ablasyonu, floroskopi (x-ışını) kılavuzluğu kullanılarak yapılır ve enfeksiyonu olan, hamile kalan veya kanama sorunları olan insanlara yapılmamalıdır.Omurga ağrıları ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış beyin cerrahları ve algoloji uzmanları tarafından uygulanır.Tedaviden önceaspirin veya kanı inceltici ilaç alan hastaların, işlemden birkaç gün öncesi kullanmayı bırakması gerekebilir. İşlem yaklaşık 20-40 dakika arasında tamamlanır. Tedavi alanını uyuşturmak için lokal anestezi kullanılır. Hasta işlem boyunca ağrı sızı hissetmez. Bir floroskop yardımıyla (özel bir röntgen), doktor ağrıdan sorumlu bölgeye ince bir içi boş iğne yönlendirir. Floroskop, iğnenin istenen yere gitmesini sağlamak için doktorun iğneyi floroskop monitöründe gerçek zamanlı olarak izlemesini sağlar. İğne yerine oturduğunda, iğneden bir radyofrekans akımı geçirilir. Akım, ağrıyı ileten ve ağrıyı üreten eklemi bloke eder" diye konuştu. - İstanbul