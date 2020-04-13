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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Belarus'ta koronavirüsten bir kişi bile ölmedi"

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden olmadığını öne sürerek, "Ölenler sahip oldukları bir grup kronik hastalıktan dolayı öldüler.

13.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:48
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko:
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden olmadığını öne sürerek, "Ölenler sahip oldukları bir grup kronik hastalıktan dolayı öldüler." dedi.
Lukaşenko, Kovid-19 salgını ile ilgili yaptığı toplantıda, ülkedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs salgınından çok diğer hastalıklara yönelik durumla ilgilendiğini söyleyen Lukaşenko, hastanelerde diğer hastalıklar nedeniyle yatan insanların unutulmaması gerektiğini belirtti.
Lukaşenko, son zamanlarda koronavirüs psikozu yüzünden hastanelerde yatanların kendini bıraktığını ve hayat için mücadele etmekten vazgeçtiğini belirterek, "İnsanlar korkuyor. Bu yüzden şunu söylemek istiyorum; ülkemizde koronavirüsten bir kişi bile ölmedi. Bir kişi bile. Ölenler sahip oldukları bir grup kronik hastalıktan dolayı öldüler." diye konuştu.
Lukaşenko, koronavirüsün sebep değil, "kronik hastalıkların geliştirdiği bir atmosfer" olduğunu savundu.
-"Hiç kimse koronavirüsten ölmeyecek"
Hastanelerdeki Kovid-19 teşhisi konulan hastaların endişelenmemesini isteyen Lukaşenko, "Ülkemizde hiç kimse koronavirüsten ölmeyecek. Bunu açıkça duyuruyorum. Bu benim inancım sadece geçmiş yıllardaki analize dayanmıyor. Bizim tecrübemiz var. Bizim tecrübemizden, Çin'in, ABD'nin, Avrupa'nın tecrübesinden yola çıkarak nasıl çalışılacağını görüyoruz. İnsanları kurtaracak ilaç kombinasyonunu bulduk. Bu yüzden her kişi için mücadele etmeyeceğiz, savaşacağız. Eğer bu insan kendini bırakmadıysa kesinlikle iyileşecektir." ifadelerini kullandı.
- Belarus'ta Kovid-19'dan 3 kişi daha öldü
Öte yandan, Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı 3 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 29'a ulaştı.
341 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 2 bin 919'a çıktı.
Bugüne kadar 203 kişinin iyileştiği ülkede, yaklaşık 68 bin test yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Aleksandır Lukaşenko, Koronavirüs, Belarus, Güncel
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