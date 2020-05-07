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Belarus Cumhurbaşkanı'ndan tepki çeken koronavirüs önerisi

Belarus Cumhurbaşkanı'ndan tepki çeken koronavirüs önerisiDeniz Berktay/Kiev, (DHA) - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında söyledikleri ülkede tepkilere neden oldu.

07.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:08
Belarus Cumhurbaşkanı'ndan tepki çeken koronavirüs önerisi
Deniz Berktay/Kiev, (DHA) - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında söyledikleri ülkede tepkilere neden oldu. Lukaşenko halka hitaben yaptığı konuşamada koronavirüse karşı uyarılarda bulunarak, erkeklere, yabancı kadınlarla öpüşmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi. Lukaşenko, erkeklere, 'bir ay sabredin'dedi. Gazetecilerle bir araya gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, koronavirüs salgını nedeniyle herkesin alması gereken önlemlerden bahsederken, 'Bir erkek, bir kadını bir kez öpmüş mü' Peki, onu öpmeye devam etsin. Ama, başka kadınlara gidip onlara asılmasın. Bir ay sabretsin? ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞMURU
Aile sahibi olan erkeklere de, aileleri ile birlikte olmaları çağrısında bulunan Lukaşenko, 'Sokağa çıkın, bisiklete binin, temiz hava alıp ciğerlerinizi açın. Çünkü bu hastalık, akciğerlerle ilgili bir hastalık. Ama eğer evde kalıp sürekli öksürürsen, hareketsiz kalırsan, o zaman nasıl sağlıklı olacaksın ', dedi. Lukaşenko, önceki gün, 9 Mayıs'ta yapılacak olan Zafer Bayramı kutlamalarının iptalinin söz konusu olmadığını açıklamıştı. Lukaşenko'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Belarus Cumhurbaşkanı’ndan tepki çeken koronavirüs önerisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Aleksandır Lukaşenko, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Belarus, Güncel, Haber

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