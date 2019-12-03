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Belarus Cumhurbaşkanı: "Sırbistan'ın AB üyeliğine saygı duyuyoruz ancak çok umutlanmayın"

Belarus Cumuhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Sırbistan'ın Avrupa Birliğine (AB) üye olmak istemesine saygı duyduklarını ancak bu noktada Sırbistan tarafının fazla umutlanmaması gerektiğini söyledi.

03.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:34Belarus Cumhurbaşkanı:
Cumuhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Sırbistan'ın Avrupa Birliğine (AB) üye olmak istemesine saygı duyduklarını ancak bu noktada Sırbistan tarafının fazla umutlanmaması gerektiğini söyledi.
Sırbistan'ı ziyaret eden Lukaşenko, başkent Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Sırbistan ile yakın iş birliğine sahip olduklarını ve Sırbistan'ın toprak bütünlüğü konusundaki fikirlerinin de değişmediğini kaydetti.
Sırbistan'ı her alanda desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sırbistan'ın AB üyesi olmak istemesine saygı duyuyoruz ancak bu noktada AB'ye fazla umut bağlamamak gerekiyor. Zira onlar için şu an öncelik yeni üyeler almak değil. Ben bütün bir AB'den yanayım, çünkü AB bu gezegenin temeli. Eğer bu temeli yıkarsak tüm sistem yıkılabilir. Bu gezegen Çin, AB ve ABD'nin elinde."
Lukaşenko, Sırbistan'ın güçlü ve etkili bir orduya ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu noktada Sırbistan'ın yavaş yavaş doğrulduğunu sözlerine ekledi.
Sırbistan ordusunda ek reformlar yapılacak
Sırbistan Vucic de Belarus ile her alanda ilişkilerini geliştirmek istediklerini, özellikle modern bir ordu kurulması noktasında Belarus'tan daha çok şey öğrenebileceklerini kaydetti.
Sırbistan ordusunda ek reformlar yapacaklarını açıklayan Vucic, "Ordumuzu daha hızlı ve seferber hale getirmek için ek reformlara ihtiyaç var. Bu silah satın alacağımız anlamına gelmesin, aksine silah almayı durduracağız. Tüm savunma sistemimizi daha akıllı bir şekilde geliştireceğiz." dedi.
Ziyaret kapsamında iki ülke arasında bilim, teknoloji, eğitim, sanat ve yatırım alanlarında çok sayıda anlaşma da imzalandı.

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Kaynak: AA

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