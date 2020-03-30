Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Koronavirüsü votka ve sauna ile defedeceğiz
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki aktviteleri iptal etmeyi ve sosyal-iş yerlerini kapatmayı reddediyor. Lukaşenko konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Votka ve saunanın Covid-19'undan korunmaya yeteceğini" ileri sürdü.
30.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:14
Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki aktviteleri iptal etmeyi ve iş yerlerini kapatmayı reddediyor.
Lukaşenko konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Votka ve saunanın Covid-19'u defedeceğini" ileri sürdü.
Lukaşenko konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Votka ve saunanın Covid-19'u defedeceğini" ileri sürdü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Belarus, Dünya